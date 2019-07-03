Зеленский встретился с канадскими депутатами: о чем говорили

Президент выразил благодарность членам парламента Канады за их поддержку и активную позицию в отношении Украины

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает свой официальный визит в Канаду, провел в Торонто встречу с представителями группы дружбы с Украиной в канадском парламенте.

Глава государства поблагодарил депутатов за последовательную поддержку Украины всеми политическими силами в канадском парламенте, а также за их участие миссии наблюдателей на президентских выборах.

Зеленский приветствовал намерение канадцев направить наблюдательную миссию и на досрочные выборы в Верховную Раду, а также отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение санкций против России.

Фото: president.gov.ua

"Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", – сказал Президент.

Глава государства выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады Украины депутатской группы по связям с Канадой.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и заключил с ним ряд важных двухсторонних соглашений.

Кроме того, украинский лидер также провел переговоры с министром иностранных де Канады Христей Фриланд, в месте с которой отметил важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

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