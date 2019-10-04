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Зеленский встретился с Лукашенко: опубликовано видео (дополнено)

4 октября, 11:36

Главы государств прибыли на Форум регионов, где обсудят сотрудничество между странами

Скриншот

Скриншот

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Житомире в рамках Второго форума регионов.

Глава украинского государства поприветствовал президента Беларуси в Житомире. Он отметил, что можно разговаривать и на украинском языке и Лукашенко будет все понимать, поскольку "наши языки очень близки".

"Мне очень приятно, что наши страны не имеют границы. Почему? потому что я, прежде всего, говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди, я считаю, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец тоже гордиться, что у нас такие хорошие отношения, и хорошие соседи", – сказал Зеленский.

Отметим, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину.

Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.

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Житомир встреча Лукашенко Зеленский Форум регионов

Источник: Сегодня

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