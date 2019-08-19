Зеленский встретился с Нетаньяху: видео

В Мариинском дворце в Киеве началась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. На плацу перед дворцом был выстроен почетный караул из трех родов войск.

Напомним, это первый визит действующего главы израильского государства в Украину за последние 20 лет.

Перед вылетом в Киев Нетаньяху сказал, что намерен обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли, а также пенсионное соглашение между двумя странами.

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Кроме того, главы двух государств совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Официальный визит премьера Израиля продлится до 20 августа.

Кроме того, Нетаньяху будет первым лидером мирового масштаба, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В то же время издание Times of Israel пишет, что с помощью этой поездки глава правительства Израиля якобы хочет заручиться поддержкой украинских репатриантов на выборах в Кнессет. "…Менее чем за месяц до выборов 22-го Кнессета он надеется завоевать расположение русскоязычных израильтян с украинскими корнями". Читайте подробнее о будущем визите Нетаньяху в Украину.

В то же время сам Нетаньяху объяснял, как Израиль поможет помирить Украину с Россией. Он допускает возможность посредничества между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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