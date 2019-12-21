Зеленский встретился с новым послом Украины в США: о чем шел разговор

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org

В пятницу, 20 декабря, президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Как сообщает пресс-служба Банковой, на встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений.

Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины, говорится в сообщении.

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Сообщалось, что 18 декабря Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Новости "Сегодня" писали, что в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

Напомним, в последнее время Киев активизировал политические контакты с Вашингтоном.

На начало 2020 года у Владимира Зеленского запланирована встреча с Майком Помпео. Для главы Госдепартамента США это станет первым визитом в Украину с момента победы Зеленского на выборах.

Как заявил помощник президента Андрей Ермак, после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США.

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