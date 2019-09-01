Зеленский встретился с Пенсом: итоги переговоров

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства в воскресенье, встреча состоялась в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

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Вице-президент США поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией. Зеленский сказал, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые среди прочего предусматривают преодоление коррупции.

"Мы не просто будем бороться с коррупцией - мы должны победить ее. Мы запустили антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил глава украинского государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнув важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Также президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

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