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Зеленский встретился с послами "Большой семерки", НАТО и ЕС: подробности разговора

24 июля, 14:51

Глава государства отметил мощную и неизменную проукраинскую позицию иностранных дипломатов

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине, обсудив с ними реформирование Украины, сообщает Офис президента.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция", – сказал глава государства.

Он также высказал слова благодарности международным наблюдателям, и отметил, что в том числе и благодаря их присутствию выборы в Верховную Раду Украины 2019 прошли мирно.

В свою очередь иностранные гости выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима тишины, которые, кстати, нарушили боевики.

Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий президента и его команды международными партнерами.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент вносил в парламент новый законопроект об усилении очищения власти от чиновников и депутатов прошлых пяти лет. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Послы раскритиковали идею главы государства.


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Тег НАТО, ЕС, послы, Зеленский, большая семерка, G7 , реформы

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Источник:

Сегодня

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