Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис главы государства.
Чешский премьер находится в Украине с официальным визитом, а встреча Бабиша и Зеленского проходила в Мариинском дворце в Киеве.
Перед началом встречи премьер-министр Чешской Республики сделал запись в Книге почетных гостей.
Как сообщали новости "Сегодня", Андрей Бабиш уже успел принять участие в украинско-чешском бизнес-форуме в Киеве, где рассказал о сотрудничестве Украины и Чехии.
Напомним, первая встреча Зеленского с премьер-министром Чехии состоялась 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.
Отметим, что после победы на президентских выборах Зеленского сразу же поздравили и президент Чехии, и премьер. Так, чешский лидер Милош Земан заверил в том, что Прага продолжит поддержку Киева на пути евроинтеграции и реформ, и отметил углубление отношений между двумя странами. также он пригласил президента Украины с визитом в Прагу.
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