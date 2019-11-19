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Зеленский встретился с премьер-министром Чехии

19 ноября, 13:28

Глава государства уже встречался с чешским чиновником в США, а теперь принял его в Киеве

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис главы государства.

Чешский премьер находится в Украине с официальным визитом, а встреча Бабиша и Зеленского проходила в Мариинском дворце в Киеве.

Перед началом встречи премьер-министр Чешской Республики сделал запись в Книге почетных гостей.

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Как сообщали новости "Сегодня", Андрей Бабиш уже успел принять участие в украинско-чешском бизнес-форуме в Киеве, где рассказал о сотрудничестве Украины и Чехии.

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Напомним, первая встреча Зеленского с премьер-министром Чехии состоялась 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Отметим, что после победы на президентских выборах Зеленского сразу же поздравили и президент Чехии, и премьер. Так, чешский лидер Милош Земан заверил в том, что Прага продолжит поддержку Киева на пути евроинтеграции и реформ, и отметил углубление отношений между двумя странами. также он пригласил президента Украины с визитом в Прагу.

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Чехия встреча Владимир Зеленский Андрей Бабиш

Источник: Сегодня

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