Зеленский встретился с премьер-министром Чехии: подробности разговора

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Зеленский отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.
Особое внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.
Собеседники отметили взаимной настроенности на активизацию политического диалога между двумя странами.
Владимир Зеленский пригласил главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.
Напомним, что в США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину. Также Зеленский встретился с премьером Италии Джузеппе Конте.
Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.
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