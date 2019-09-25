Зеленский встретился с премьер-министром Чехии: подробности разговора

/ Фото: president.gov.ua

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Зеленский отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

Особое внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Собеседники отметили взаимной настроенности на активизацию политического диалога между двумя странами.

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Владимир Зеленский пригласил главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.

Напомним, что в США Зеленский принимает участие в Диалоге лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину. Также Зеленский встретился с премьером Италии Джузеппе Конте.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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