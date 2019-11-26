Зеленский встретился с премьер-министром и спикером парламента Эстонии: подробности

Очень важно, чтобы Эстония рассматривала Украину как страну, куда можно вкладывать деньги, отметил президент

Зеленский с премьером Эстонии Ратасом / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию встретился с премьер-министром этой страны Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом, сообщает Офис главы украинского государства.

Зеленский поблагодарил правительство Эстонии за поддержку Украины, а также отметил важность изучения эстонского опыта в сферах диджитализации, е-управления и кибербезопасности.

"У вас есть прекрасные специалисты в цифровой сфере. Мы хотим использовать ваш опыт в трансформации нашей страны. Потому что у нас есть большой проект "Государство в смартфоне", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер рассказал о планах модернизации образовательной системы; отметил важность сохранения позитивной динамики роста объемов двусторонней торговли и необходимости возобновления работы Совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству; проинформировал эстонскую сторону о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и возможностей для привлечения инвестиций.

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"Нам очень хотелось бы, чтобы вы рассматривали Украину и как геополитического партнера, и как страну, куда можно вкладывать деньги. Мы очень заинтересованы в развитии совместных предприятий в Украине", – отметил глава государства.

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Зеленский и Ратасом сошлись во мнении, что преодоление коррупции будет большим толчком к дальнейшему сотрудничеству и процветанию Украины. Премьер Эстонии подчеркнул, что Украина делает заметные шаги в этом направлении.

Президент Украины выразил благодарность за активную позицию парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В разговоре со спикером эстонского парламента Хенном Пыллуаасом Зеленский отметил солидарность Эстонии с позицией Украины по осуждению решения о возвращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы российской делегации. Он также отметил важность инициативы "Балтик+" в ПАСЕ.

Отдельно обсуждались перспективы развития межпарламентского сотрудничества Украины и Эстонии и налаживание эффективных рабочих контактов между парламентами двух стран.

Зеленский с Пыллуаасом. Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждение российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

А уже во время совместной пресс-конференции Зеленский сильно рассмешил президента Эстонии, когда эстонская журналистка пыталась задать ему вопрос о Трампе и Коломойском. Смотрите видео:

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