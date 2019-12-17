Зеленский встретился с премьером Азербайджана: подробности переговоров

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленсккий во время визита в Баку встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, сообщает Офис главы украинского государства.

Делегации подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах.

Министр инфраструктуры Украины – председатель украинской части межправительственной комиссии Владислав Криклий заметил, что в начале следующего года представит азербайджанским коллегам "широкое меню" проектов для инвестиций.

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Стороны обсудили потребность в инвестициях и отметили перезапуск отношений между странами.

Как сообщали новости "Сегодня", утром Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украинский лидер, говоря о планах по расширению сотрудничества между странами, напомнил, что недавно азербайджанская компания выкупила у Украины крупного российского мобильного оператора. Также он сообщил, что сегодня в Баку будет открыт Торговый дом Украины и напомнил, что такой азербайджанский уже работает в Киеве с 2018 года.

Видео: president.gov.ua

Напомним, еще в 2017 году Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

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