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Зеленский встретился с премьером Италии: о чем говорили

24 сентября, 22:34

Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что введенные в отношении РФ санкции не могут быть сняты до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского во вторник, об этом глава итальянского правительства заявил в ходе встречи с главой Украинского государства на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Италии Джузеппе Конте вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности, порты, и особо отметил проведение большой приватизации в Украине.

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"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", – говорится в сообщении.

Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на востоке Украины.

"Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине резко отреагировали на решение итальянского суда, связывая его с влиянием России на дело украинца. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину Маркива.

Читайте также на сайте "Сегодня" в материал: "Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас".

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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Источник: Сегодня

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