Зеленский встретился с президентом Германии: главные темы переговоров
Президенты обсудили возможность функционирования "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства во вторник вечером.
В сообщении также приводятся слова Зеленского: "Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось".
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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условия для отмены санкций против России. По словам канцлера Германии, с Москвы могут быть сняты ограничительные меры только после того, когда Крым вернется в Украину. Меркель также она объяснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.
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