Зеленский встретился с президентом Грузии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Польшу провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Как сообщили в пресс-службе Офиса главы государства, собеседники позитивно оценили политический диалог между двумя странами.
Кроме того, во время встречи Зеленский и Зурабишвили обсудили торгово-экономическое сотрудничество и координацию взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институциями. Отдельно обсуждались вопросы безопасности и обороны.
Также президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.
Как известно, Зеленский находится с официальным визитом в Польше и принимает участие в мемориальных мероприятиях в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Кроме того, речь шла о приватизации, земельной реформы, изменения на железной дороге, концессию украинских портов и преодоления коррупции.
Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.
Напомним, во время встречи президентов Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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