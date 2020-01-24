Зеленский встретился с президентом Израиля: подробности разговора

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после встречи с Биньямином Нетаньяху провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщает Офис главы украинского государства.

"Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста", – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в этой ужасной трагедии во время нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Реклама

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", – сказал президент Украины и добавил, что он и его правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Зеленский также выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем и отметил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться. Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 января украинский лидер должен был принимать участие во Всемирном форуме Холокоста в память жертв трагедии. Однако еще перед мероприятием Зеленский и делегация Украины уступили свои места на форуме людям, которые пережили эту катастрофу, посчитав, что они больше заслуживают там находиться.

После этого в Израиле не оценили благородства Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама