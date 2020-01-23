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Зеленский встретился с президентом компании, на заправке которой он ел шаурму

23 января, 01:54

На встрече обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее назвал главную угрозу человечеству, в швейцарском Давосе в ходе встречи с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым отметил важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы украинского государства, Зеленский вспомнил свой визит в Азербайджан, который состоялся в декабре 2019 года. По словам президента, этот визит был продуктивным. "Я считаю, что он не только вывел отношения между нашими странами на новый уровень, но и был по-человечески теплым", – отметил он.

На встрече обсудили реализацию новых проектов компанией SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита главы государства в Азербайджан.

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Также президент Владимир Зеленский выступил в Давосе с речью, в которой призвал вкладывать средства в Украину, и пообещал инвесторам налоговые каникулы и льготы:

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Фото: facebook.comsluga95

В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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инвестиции Давос Владимир Зеленский всемирный экономический форум SOCAR

Источник: Сегодня

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