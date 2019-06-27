Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО
Зеленский подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Мадлен Мун широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, а также ситуацию на Донбассе и необходимость освобождения Россией военнопленных украинских моряков.
Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы украинского государства, на прошедшей в Киеве встрече президенты говорили " об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков".
В контексте обсуждения состояния реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО, Зеленский подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры и поблагодарил ПА НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также президент Украины выразил надежду, что наблюдатели ПА НАТО будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
"Эти выборы – не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества – это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", – сказал глава государства.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил намерение привести украинскую армию к стандартам НАТО для вступления Украины в Альянс. Кроме того, он хочет достичь членства в Евросоюзе таким образом, чтобы страны ЕС сами хотели видеть там нашу страну.
Кроме того, как мы писали, что ранее в июне состоялась встреча Зеленского с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, после которой последний обещал, что НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную практическую помощь Украине.
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