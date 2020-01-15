Зеленский встретился с родственниками погибших в Иране украинцев: подробности

В Иране сейчас пребывают 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину

Встреча Зеленского с семьями погибших в катастрофе / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас пребывают 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"В настоящее время несколько наших граждан идентифицированы", – сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно скорее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Кабмин также проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, которые составляют примерно 345 000 долларов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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