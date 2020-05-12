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Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины и вручил им награды

12 мая, 16:25

Руслан Ровик

Сотрудники СБУ погибли, отражая нападение вражеских диверсантов

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины – сотрудников Службы безопасности Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

Глава государства передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие – награду Дениса Волочаева получили его супруга Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева, сообщили в Офисе главы государства.

"Денис Александрович – герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это – честь. Мои искренние соболезнования и благодарность", – сказал Зеленский, обращаясь к родным Дениса Волочаева.

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Награду Дмитрия Каплунова получили его супруга Наталья Жданова, мать Татьяне Каплунова и отец Виталий Каплунов.

"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое – свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", – отметил Зеленский.

Президент также заверил, что он как отец глубоко понимает горе родителей, потерявших своих сыновей.

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"Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто полегли за суверенитет нашего государства, осуществилась. И чтобы вы приложили для этого все усилия", – сказала в ответ Галина Волочаева, обращаясь к президенту.

Отметим, что воины погибли 1 декабря 2019 года, когда вражеские диверсанты пытались прорваться в тыл позиций Объединенных сил. Тогда командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боя воины получили ранения, несовместимые с жизнью.

3 декабря 2019 года президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову. Они были удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский наградил посмертно высокой государственной наградой командира 128-й бригады Евгения Коростелева, который подорвался на мине, осматривая позиции своего подразделения.

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Тогда в результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

Однако позже стало известно о смерти командира 128-й бригады после подрыва на мине. Он скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где находился в тяжелом состоянии даже после операции.

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погибшие герои украины Владимир Зеленский посмертно награды

Источник: Сегодня

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