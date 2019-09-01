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Зеленский встретился с вице-президентом США: появилось видео

1 сентября, 17:08

Встреча Зеленского и Пенса состоялась в Варшаве

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Глава государства и представитель Белого дома начали переговоры после завершения церемонии в память о 80-летии начала Второй мировой войны.

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Напомним, что в этой церемонии изначально ожидалось участие президента США Дональда Трамп, однако американский президент отменил этот визит из-за урагана "Дориан".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский участвует в памятных мероприятиях в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны. На церемонии находятся 40 представителей высшего руководства мировых государств. Мероприятие проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

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Напомним, ранее мы сообщали что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда напомнил России уроки Второй мировой войны. Он заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

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США переговоры встреча Зеленский Пенс

Источник: Интерфакс-Украина

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