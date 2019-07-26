Зеленский встретился с Волкером и постпредом США в ЕС: подробности разговора
Глава государства и американские дипломаты обсудили важный для Украины вопрос
После того, как президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом, он встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом, сообщает Офис главы государства.
Украинский лидер поблагодарил американцев за поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Кроме того, Зеленский с представителями США обсудил ситуацию на Донбассе, в частности вопрос разведения сил и средств в станице Луганской.
Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.
Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Волкер указывал на важную деталь в политике Зеленского по Донбассу. Президент Украины демонстрирует, что проблема заключается именно в действиях или бездействии России, отметил американский дипломат.
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