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Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

Сегодня, 13:14

Главу государства еще ожидает «вселенский» обед и посещение пары интересных мест

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле на Фанаре.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что пока встреча идет в узком кругу, но позже ее формат будет расширен. Она продлится примерно час, после чего состоится обед в от имени Вселенского патриарха.

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Также у Зеленского в планах посещение храма Святого Георгия, который находится на территории Вселенской патриархии.

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По окончанию встреч с представителями константинопольской церкви, президент Украины посетит компании Baykar Aerospace and Defense, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа президент Украины встретился со своим турецким коллегой, с которым обсудили ряд вопросов, основными из которых были Крым, Донбасс, освобождение украинских узников Кремля, экономическое сотрудничество. Читайте подробней, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.

Кроме того, глава государства выступил на бизнес-форуме в Стамбуле. Он заявил, что вскоре в Украине будет проведен ряд экономических реформ, которые позволят привлекать инвестиции. Планируется в течение следующих пяти лет потрать около 20 миллиардов долларов на инфраструктуру. Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину.

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Турция встреча Зеленский Варфоломей вселенский патриарх

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