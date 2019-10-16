Зеленский встретился со спикером Латвии: о чем говорили

В рамках официального визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента этой балтийской страны Инарой Мурниеце и членами Сейма.

Глава государства поблагодарил Мурниеце за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и оказание помощи пострадавшим на Донбассе.

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Помимо того, он отметил осуждении Латвией восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы и инициативу о создании в ПАСЕ постоянной группы "Балтик +", а также рассказал о реформах в Украине.

Зеленский также выразил надежду на налаживание активного диалога и эффективных рабочих контактов между латвийским Сеймом и Верховной Радой. В ответ на это латвийские парламентарии пригласили членов украинского правительства и парламента посетить конференцию по вопросам Украины, которая пройдет в Риге в декабре.

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Президент также осмотрел сессионный зал Сейма и пообщался с членами межпарламентской группы дружбы "Латвия – Украина".

"Латвия – маленькая страна, но большая по сути, потому что у вас большое сердце", – отметил Владимир Зеленский.

Как уже сообщали "Сегодня" визит Владимира Зеленского начался 16 октября. Помимо визита в Сейм, президент также встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а также представителями украинской общины.

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