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Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом: что обсуждали

1 октября, 10:28

Глава государства сам имеет не малый опыт в кино и рассказал о планах американскому гостю

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский недавно подписал закон о поддержке иностранного кино в Украине, и теперь по приглашению главы государства в Киев приехал легендарный голливудский актер и режиссер Том Круз, сообщает Офис президента.

Во время встречи Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. В итоге это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

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В свою очередь президент Украины поделился своим опытом работы в киноиндустрии (Зеленский до президентства неоднократно снимался в фильмах). Он напомнил американскому гостю, что недавно был принят закон, согласно которому иностранные кинопроизводители будут получать компенсацию за сьемку фильмов в Украине.

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Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский встречался с другими голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

Смотрите также видео визита Зеленского в центр подготовки Нацгвардии:

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кино актер Зеленский Том Круз

Источник: Сегодня

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