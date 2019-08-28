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Зеленский встретится с депутатами от "Слуги народа"

28 августа, 14:13

Президент лично выступит перед избранными нардепами

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский собирается лично встретиться с членами партии "Слуга народа", которые на досрочных парламентских выборах прошли в Верховную Раду IX созыва.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, который также является претендентом на должность первого вице-спикера Рады. Он уточнил, что встреча состоится днем 28 августа.

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"Да, в 16 часов у нас будет встреча", – ответил Стефанчук на вопрос журналистов, планируется ли сегодня встреча будущих нардепов с главой государства.

Напомним, что 29 августа запланировано первое заседание Верховной Рады нового созыва. Первое, что сделают новоизбранные народные депутаты Украины после принятия присяги – напишут заявления о вступлении в ту или иную парламентскую фракцию. В этот день станет известно и имя следующего премьер-министра Украины.

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Ранее "Сегодня" узнали о рассадке политических фракций в зале сессионных заседаний в парламенте, а также о том, есть ли разница для депутатов, где сидеть.

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов составила партия Владимира Зеленского.

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Верховная Рада Зеленский нардеп Владимир Зеленский народные депутаты президент Украины

Источник: Интерфакс-Украина

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