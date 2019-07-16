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Зеленский встретится с Кучмой и Безсмертным

16 июля, 12:39

Перед отъездом в Минск украинские переговорщики смогут пообщаться с президентом

Фото: president.gov.ua

Накануне переговоров в Минске (17 июля) сегодня президент Владимир Зеленский встретится с Романом Безсмертным, главой делегации в политической подгруппе, и с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, перед отъездом в Минск украинские переговорщики смогут пообщаться с президентом.

"Сегодня будет происходить встреча. Я только что встретился с руководителем политической подгруппы Романом Бессмертным. Сегодня будет встреча с главой нашей Трехсторонней контактной группы Леонидом Кучмой. Они все смогут доложить главе государства. И будут выработаны конкретные решения. Будет встреча президента с Романом Бессмертным. Сегодня мы с ним провели очень продуктивную беседу. С другими – встреча будет после обеда", – рассказал Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Безсмертный рассказывал, что делать с переговорами по Донбассу. Сопровождение "минского" и "нормандского" процессов должно выйти на уровень государства, считает дипломат. Поэтому, по его словам, необходимо создание специальной государственно структуры, которая бы координировала переговоры в "минском" и "нормандском" форматах.

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Тег Кучма, Зеленский, безсмертный, Пристайко

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