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Зеленский встретится с Помпео: в Офисе президента уточнили дату

19 декабря, 16:56

После переговоров с госсекретарем прояснятся и детали будущего визита президента в США

Владимир Зеленский и Майк Помпео

Владимир Зеленский и Майк Помпео

В начале 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

Об этом 19 декабря заявил помощник президента Андрей Ермак, косвенно подтвердив опубликованную американскими СМИ информацию о том, что 3-4 января Помпео планирует посетить Украину.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", – сказал Ермак.

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Также у Зеленского запланирован официальный визит в Великобританию, после чего, как уточнил Ермак, "будет обращено внимание на Восток".

Кроме того, по словам помощника Владимира Зеленского, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию", и такое отношение ощущается со стороны "представителей обеих партий" США – как республиканцев, так и демократов.

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Стоит отметить, что для Майка Помпео это станет первым визитом в Украину с момента победы Зеленского на выборах. Зато в марте Киев посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, который среди всего прочего провел встречи с на тот момент президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.

Ранее Майк Помпео отреагировал на агрессию России против Украины возле Керченского пролива. Что сказал госсекретарь, смотрите в видеосюжете:

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Майк Помпео Андрей Ермак

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