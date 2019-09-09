Зеленский встретится с президентом Финляндии

Переговоры пройдут в рамках официального визита финского президента в Украину

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В четверг, 12 сентября, в Киеве состоится первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Переговоры Зеленского и Ниинисте пройдут в рамках официального визита финского президента в Украину.

В канцелярии президента Финляндии сообщили, что во время визита в Киев лидеры двух стран, кроме двусторонних отношений, также обсудят ситуацию на востоке Украины и отношения между Украиной и ЕС.

Реклама

Во второй день визита, в пятницу, 13 сентября, Ниинисте будет главным докладчиком на конференции Ялтинской европейской стратегии. Кроме того, у президента Финляндии запланированы переговоры с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Президент Финляндии Саули Ниинисте прибудет с визитом в Украину 12−13 сентября.

Перед визитом в Киев он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых поднимался вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.

Между тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 23 сентября.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама