Зеленский встретится с президентом Финляндии

В четверг, 12 сентября, в Киеве состоится первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Переговоры Зеленского и Ниинисте пройдут в рамках официального визита финского президента в Украину.
В канцелярии президента Финляндии сообщили, что во время визита в Киев лидеры двух стран, кроме двусторонних отношений, также обсудят ситуацию на востоке Украины и отношения между Украиной и ЕС.
Во второй день визита, в пятницу, 13 сентября, Ниинисте будет главным докладчиком на конференции Ялтинской европейской стратегии. Кроме того, у президента Финляндии запланированы переговоры с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Президент Финляндии Саули Ниинисте прибудет с визитом в Украину 12−13 сентября.
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Перед визитом в Киев он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых поднимался вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.
Между тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 23 сентября.
В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.
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