Зеленский встретится с президентом Парламентской ассамблеи НАТО
У президента сообщили о намеченных переговорах с Мадлен Мун
В Украину прибыла председательница Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун – представительница Североатлантического альянса проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее в этом месяце также провел встречу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Как сообщили в Администрации президента, после переговоров в пресс-центре Офиса президента Мадлен Мун проведет брифинг для представителей средств массовой информации.
Какие именно темы будут подняты на встрече, пока что остается неизвестным.
Парламентская ассамблея НАТО является межпарламентской организацией стран — членов военного блока. Мадлен Мун возглавляет ее с ноября 2018 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил намерение привести украинскую армию к стандартам НАТО для вступления Украины в Альянс. Кроме того, он хочет достичь членства в Евросоюзе таким образом, чтобы страны ЕС сами хотели видеть там нашу страну.
Кроме того, как мы писали, что ранее в июне состоялась встреча Зеленского с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, после которой последний обещал, что НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную практическую помощь Украине.
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