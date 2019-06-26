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Зеленский встретится с президентом Парламентской ассамблеи НАТО

26 июня, 13:29

У президента сообщили о намеченных переговорах с Мадлен Мун

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

В Украину прибыла председательница Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун – представительница Североатлантического альянса проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее в этом месяце также провел встречу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в Администрации президента, после переговоров в пресс-центре Офиса президента Мадлен Мун проведет брифинг для представителей средств массовой информации.

Какие именно темы будут подняты на встрече, пока что остается неизвестным.

Парламентская ассамблея НАТО является межпарламентской организацией стран — членов военного блока. Мадлен Мун возглавляет ее с ноября 2018 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил намерение привести украинскую армию к стандартам НАТО для вступления Украины в Альянс. Кроме того, он хочет достичь членства в Евросоюзе таким образом, чтобы страны ЕС сами хотели видеть там нашу страну.

Кроме того, как мы писали, что ранее в июне состоялась встреча Зеленского с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, после которой последний обещал, что НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную практическую помощь Украине.


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Тег НАТО, Зеленский, североатлантический альянс, Украина-НАТО

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