Зеленский встретится с президентом Словакии

Переговоры сторон будут проходить в Мариинском дворце в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая прибудет в Украину с официальным визитом в понедельник, 16 сентября, сообщает офис главы украинского государства.

Согласно сообщению, переговоры сторон будут проходить в Мариинском дворце в Киеве, по итогам которых Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами.

Ни на сайте президента Украины, ни на сайте президента Словакии не указаны темы переговоров лидеров стран.

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Чапутова вступила в должность президента Словакии в июне 2019 года и уже успела провести ряд встреч с лидерами других европейских государств – например, с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Анджеем Дудой.

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Напомним, 13 сентября Зеленский встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и намерен в октябре посетить Таллинн с ответным визитом.

Также сообщалось, что 12 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

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