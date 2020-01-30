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Зеленский ввел временный безвиз для граждан Великобритании: подробности

30 января, 11:41

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда будет действовать в течение года

/ Фото: president.gov.ua

Украина введет временный безвиз сроком на один год для граждан Великобритании, которая выходит из состава Евросоюза. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

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Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Напомним, Европейский парламент 29 января ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

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Великобритания Владимир Зеленский безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

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