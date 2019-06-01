Зеленский выложил новое забавное фото и трогательно поздравил украинцев

Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться, предложил президент

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Международным днем защиты детей , который ежегодно отмечают 1 июня.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком, – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter. – Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!"

Он сопроводил свое короткое, но трогательное сообщение занимательным фото с супругой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом.

Фото: Twitter

Напомним, это не первое забавное фото, которое президент выкладывает в сети. Раньше он опубликовал снимок с шаурмой, купленной в придорожном фаствуде .

Кроме того, глава государства запостил свое фото из тренажерного зала в здании администрации президента.

Напомним, сайт "Сегодня" предложил сценарий лучшего праздника на День защиты детей .

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