Зеленский выложил новое забавное фото и трогательно поздравил украинцев
Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться, предложил президент
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Международным днем защиты детей , который ежегодно отмечают 1 июня.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком, – написал глава государства в своем микроблоге в Twitter. – Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!"
Он сопроводил свое короткое, но трогательное сообщение занимательным фото с супругой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом.
Напомним, это не первое забавное фото, которое президент выкладывает в сети. Раньше он опубликовал снимок с шаурмой, купленной в придорожном фаствуде .
Кроме того, глава государства запостил свое фото из тренажерного зала в здании администрации президента.
Напомним, сайт "Сегодня" предложил сценарий лучшего праздника на День защиты детей .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский выложил новое забавное фото и трогательно поздравил украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сегодня День защиты детей: история и традиции праздника
Узнайте, когда отмечается Международный день защиты детей в Украине и мире
Прогулка по Киеву: ищем муралы, посвященные детям
В субботу отмечают Международный день защиты детей