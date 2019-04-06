Выборы-2019 набирают обороты, а в Киеве появилась улица Маккейна: ТОП-5 новостей страны

В результате весеннего призыва-2019 "под ружье" встанут на 3 больше украинцев, чем год назад

Фото: AFP

Выборы-2019 набирают обороты, а в Киеве появилась улица Маккейна: ТОП-5 новостей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg 2019-04-06T13:00:00+03:00 Политика В результате весеннего призыва-2019 "под ружье" встанут на 3 больше украинцев, чем год назад

На этой неделе внимание всей страны было приковано к результатам первого тура президентских выборов и будущим дебатам Зеленского и Порошенко, но это еще далеко не все новости из жизни Украины. Читайте традиционный еженедельный обзор новостей в специальном материале сайта "Сегодня".

Во второй тур выборов президента Украины вышли Порошенко и Зеленский

В Украине завершилось голосование на выборах президента Украины. В воскресенье, 31 марта, в 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки. Наибольшую поддержку избирателей – 30,4% – получил Владимир Зеленский. Также во второй тур вышел действующий президент Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, получившая 14,2% голосов.

Далее по предпочтениям граждан расположились Юрий Бойко (9,8%), Анатолий Гриценко (7,1%), Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%) и Руслан Кошулинский (1,8%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Как отметила в прямом эфире телеканала "Украина" сразу после оглашения результатов экзит-полов председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, результаты выборов в целом соответствуют ожиданиям.

"Для нас не являются неожиданными результаты. Потому что они в целом коррелируются с данными соцопросов, которые были обнародованы в середине недели. Неожиданной явилась явка", – отметила Ольга Айвазовская.

Перед выборами были серьезные опасения относительно возможных провокаций и попыток срыва процесса – в первую очередь силами извне. Но, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов. По большому счету, можно говорить, что выборы прошли даже спокойнее, нежели в "мирные" времена. Возможно, у агрессора и были планы по дестабилизации обстановки в день выборов, однако сработали наши спецслужбы и правоохранительные органы.

Фактически самым серьезным инцидентом, о котором стало известно, была попытка поджога избирательного участка в Черниговской области. Напомним, что в пгт Борзна около 11 утра избиратель бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону кабинок для голосования. В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался.

Весенний призыв: ВСУ снова нужно на 3 тыс. солдат больше

В Украине стартует весенний призыв граждан на срочную военную службу. Согласно указу президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и не достигших 27-летнего возраста.

В апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Это почти на 3 тыс больше призывников, чем во время весеннего призыва-2018. Так, согласно распоряжению правительства от 21 марта 2018 года, общая численность призывников весны 2018-го составляла 15 190 человек – то есть примерно столько же, сколько и во время весеннего призыва-2017.

Это не первый "усиленный" призыв: вот уже второй раз подряд, после осеннего призыва 2018 года, украинской армии требует больше новобранцев. Так, осенью прошлого года под украинские знамена призывалось 17 960 мужчин призывного возраста.

При этом дело не ограничилось одними только новобранцами: в октябре 2018 года стало известно, что в армию призывают тысячу офицеров запаса. В юридической службе Вооруженных сил Украины такое решение объяснили тем, что офицеров не хватало на арсеналах, базах, складах, в учебных центрах и на полигонах. В ВСУ нуждались также и в специалистах дефицитных специальностей в механизированных и инженерных подразделениях, не хватало связистов и медиков.

Почему так происходит, подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Весенний призыв: ВСУ снова нужно на 3 тыс. солдат больше".

Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

В среду, 3 апреля, Кабинет министров Украины запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", – говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

Напомним, что авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против украинских и российских авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.

В Киеве появилась улица в честь американского сенатора, а Днепропетровская область стала Сичеславской

В Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна: в четверг, 4 апреля, на сессии Киеврады депутаты поддержали решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна. "За" проголосовали 71 человек, всего участвовали в голосовании 85. Об этом сообщили столичные депутаты Сергей Харченко и Андрей Осадчук.

Как сообщалось ранее, сенатор, которого называли "большим другом Украины", скончался в августе 2018 года. О переименовании одной из улиц в его честь в столице заговорили еще в прошлом году. Семья американского политика эту инициативу поддержала, о чем уведомила Киевраду официальным письмом.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив отмечал, что Джон Макккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране.

А днем ранее, 3 апреля, Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области в Сичеславскую . Об этом сообщил источник в суде, передает УНИАН.

Так, поданный Верховной Радой законопроект № 9310-1 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) суд признал конституционным.

"Было принято решение, что изменения в ст. 133 Конституции не противоречат требованиям ст. 157 и ст. 158 основного закона", – сказал источник.

Теперь законопроект будет возвращен в парламент и для переименования области депутатам нужно будет набрать конституционное количество голосов – не менее 300.

Все о переименованиях улиц и городов в Украине в рамках декоммунизации читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Прощание с "советскими" улицами и городами".

Украина установила новый рекорд урожая яблок

Урожай яблок в Украине в 2018 году является рекордным за годы независимости – он увеличился на 35% по сравнению с 2017-м и достиг 1,5 млн тонн.

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на итоговые данные Государственной службы статистики.

По словам главного аналитика УПОА Татьяны Смирновой, увеличению урожая способствовала "как интенсификация производства, так и вступление в плодоношение насаждений, которые были заложены несколько лет назад".

Согласно официальным данным, в прошлом году в стране насчитывалось 91,8 тыс. га яблоневых садов, которые были в плодоносящем возрасте, а годом ранее площадь составляла 91,2 тыс. га.

При этом средняя урожайность яблок составила 15,9 т/га (+35%).

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