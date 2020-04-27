Зеленский выступил с новым обращением к украинцам: видео

Президент рассказал о борьбе с коронавирусом и ситуации с лесными пожарами

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам, в котором рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, ситуации с лесными пожарами, важных шагах в экономике, а также коснулся других важных тем.

"Мы начинаем новую неделю борьбы с распространением коронавируса в Украине. Наши приоритеты остаются неизменными – это обеспечение страны всем необходимым, защита и поддержка украинских медиков, помощь гражданам и бизнесу, которые оказались в тяжелом положении", - подчеркнул глава государства.

В частности, Зеленский заявил, что Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, а 27 апреля будет отгружено еще почти 200 тысяч таких тестов, которые соответствуют мировым стандартам.

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"Своевременно выявить вирус – очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее десяти тысяч ПЦР-тестов в сутки. Также мы ожидаем традиционного прибытия из Китая самолетов, которые доставят в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", - подчеркнул глава государства.

Говоря о ситуации в экономике, Зеленский поддержал решение Национального банка о снижении учетной ставки до восьми процентов.

"Это дает банкам возможность уменьшить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, потому мы с нетерпением ждем такого решения. На этой неделе правительство и НБУ должны презентовать две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - добавил глава государства.

Президент рассказал и о других приятных новостях. В частности, в апреле 2020 года цена газа для населения снизилась на 15% в сравнении с мартом и почти на 40% с января. Эта цена стала самой низкой за последние четыре года.

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"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании Кабмина рассмотрят возможность их открытия. Я считаю, что при условии выполнения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", – сказал он.

"Отдельно несколько слов о борьбе с пожаром в Украине. Ситуация в Житомирской области – контролируема. За прошлые сутки ликвидировали два очага возгорания. Сейчас идут активные работы на других очагах. К этим работам привлечено более 500 человек и 95 единиц техники. В Зоне отчуждения ликвидировано два очага, угрозы распространения огня сейчас нет. С огнем борются более тысячи наших спасателей и пожарных, а также 235 единиц техники. Радиационный фон в столице, Киевской области и Зоне отчуждения – в рамках нормы", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил, что 26 апреля была годовщина страшной трагедии на Чернобыльской АЭС.

"Я хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС за их мужество, которое остановило страшную беду не только для Украины, но и для всего человечества. 34 года назад они встали на защиту каждого из нас – ценой собственной жизни и здоровья", - заявил президент.

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В заключение своего обращения глава государства пожелал украинцам здоровья и призвал: "Берегите себя! Сохраним Украину!"

Напомним, накануне Зеленский встретился с украинскими спасателями в Киевской области, которые тушили масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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