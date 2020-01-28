Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста в Польше не на шутку разозлил россиян заявлением, что война началась по сговору тоталитарных режимов, имея ввиду СССР и нацистскую Германию. В России уже называют эти слова оскорбительными и что это поставит крест на улучшении отношений между странами.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова президента Украины оскорбительными.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В нем президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Она оскорбительна для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма. Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами. Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", – сказапл он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков: "Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше".

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Еще один член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что Зеленский поставил жирную точку на перспективах улучшения российско-украинских отношений.

"Уберите руки от святого, господин Зеленский. Своим, мягко говоря, конъюнктурным заявлением президент Украины не только надругался над памятью миллионов советских воинов, в том числе украинцев по национальности, сложивших свои головы на полях Второй мировой войны. Он, похоже, поставил жирную точку на перспективах улучшения российско-украинских отношений", – написал политик.

Незаконно избранная "депутатом" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталия Поклонская: "При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста. Про поляка и говорить нечего — у него давно мозги выжжены нацизмом".

В тренде Пора решить исторические споры: что нужно знать о поездке Зеленского в Польшу

Но были и те, кто поддержали Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", между Россией и Польшей развязался исторический спор относительно виновных в начале Второй мировой войны. Так, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны". В Варшаве немедленно отреагировали, заявив, что Польша готова к информационной войне с Россией.

В свою очередь посол Германии в Польше Рольф Никель заявил, что СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу.

Смотрите полное выступление Зеленского в Польше по случаю памяти жертв Холокоста:

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