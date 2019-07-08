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Зеленский взялся за топ-коррупционеров: в Раду внесен новый законопроект

8 июля, 14:14

Глава государства намерен облегчить работ судьям нового суда и ускорить привлечение к ответственности топ-чиновников за коррупцию

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский пообещал помочь запустить работу Антикоррупционного суда (ВАКС), а сегодня уже внес в Верховную Раду законопроект №10426 о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он считает, что документ позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Законопроектом уточняется подсудность суда. Теперь суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами Национального антикоррупционного бюро и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Стоит отметить, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции – обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды – апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

"По состоянию на май текущего года без предложенных Зеленским изменений в ВАКС должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% – в отношении высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ. После принятия соответствующих предложений (президента) Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит – оперативно будут принимать решения по коррупции топ-чиновников", – сообщили у президента.

Как сообщали новости "Сегодня", президентская партия "Слуга народа" ранее представляла план по борьбе с коррупцией. Политическая сила планирует ввести любопытные новшества, среди которых, например, – украинцам будут платить за выявление коррупции.

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Тег Рада, законопроект, Зеленский, коррупционеры, антикоррупционный суд, ВАКС

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