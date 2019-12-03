Зеленский взялся за "воров в законе": в Раду подан законопроект

Наказывать хотят даже за то, если человек будет находиться в статусе «вора в законе»

Фото: facebook.comsluga95

Президент Владимир Зеленский взялся за украинских "воров в законе" и подал в Верховную Раду законопроект об их уголовной ответственности за совершение преступления, и даже за то, если лицо будет находиться в статусе "законника". Об этом сообщает Офис главы государства.

В парламенте законопроект зарегистрирован под номером 2513 и определен, как неотложный.

В пояснительной записке к документу отмечается, что обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины.

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Организованная преступность и лица, осуществляющие такую ​​организацию и руководство – "воры в законе" – формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное. Также определяется понятие "вора в законе" и кто подпадает под эту категорию лиц.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2018 году на тот момент заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказывал, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. По его словам, организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ РФ.

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Видео: ГУ НП Киева

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