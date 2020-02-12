Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео

Фото: facebook.com/zelenskiy95

В соцсети появилось видео с танцующим Владимиром Зеленским в ночном клубе еще до его президентства. Примечательно, что эти кадры еще нигде не публиковались ранее.

Видео быстро набирает популярность. Автор в описании указал, что снято оно еще до того, как Зеленский выиграл выборы и занял главную должность в государстве. "Видео сейчас вирусится в TikTok, но сделано еще до того, как на плечи Зеленского упал груз ответственности", – указано в описании.

Танцующего "президента" сняла на селфи-камеру неизвестная девушка. Рядом с Зеленским видно женщину, похожу на его супругу.

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Отметим, что песня называется Summer Days, от Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента. По его словам, быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью. Также он поделился самыми приятными моментами в этой непростой работе.

А на днях он заявил, что главная его цель – войти в историю. По его словам, он пошел в президенты не для того, чтобы зарабатывать деньги, а потому что у него есть возможность помочь украинцам. Зеленский отметил, что ему нравится его должность тем, что он несет ответственность за огромное количество людей, и тем, что он может помочь им.

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