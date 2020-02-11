Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Зеленский заменил Богдана на Ермака: что об этом думают депутаты

11 февраля, 14:48

Кадровая перестановка в Офисе президента вызвала много вопросов

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Назначение главой Офиса президента Андрея Ермака может негативно сказать на "нормандских переговорах" и показывает смену политического курса на Банковой. Украинские политики рассказали, что думают о громкой кадровой замене в ОПУ.

Так, народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук шокировало увольнение Андрея Богдана. В эфире телеканала "Прямой" она выразила удивление, что это произошло именно сегодня.

"В демократическом обществе ни одна должность или личность не является вечной политически, но тем не менее я не думала, что указ президента выйдет именно сегодня утром. Тем не менее разговоры или слухи о том, что между Богданом и Ермаком пробежала "черная кошка", мы уже слышали давно. Меня здесь интересует следующее, сможет ли совместить председатель Офиса свои полномочия и переговорный процесс с Россией и международными партнерами. В апреле состоится встреча, я надеюсь, "Нормандской четверки". И тут меня это беспокоит, это будет другой человек, или это Ермак", – сказала она.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что последствием увольнения Богдана и назначения Ермака станет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания. Однако он спокойно воспринимает эту перестановку в ОПУ и не ожидает принципиальных изменений в политике на Банковой.

Реклама

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", – сказал Арахамия в эфире телеканалу "Наш".

Читайте также: Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев напомнил, что Ермак ранее отвечал за российское направление. Нардеп предположил, что это может означать смену политического курса, передает "Инфрфакс-Украина".

В тренде
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"
Фото: facebook.com/MIDRussia

"Я думаю, что ключевой вопрос – это внешнеполитический ориентир… Но основное – это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины. Хотя в нашей стране все бывает, я все-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам", – сказал политик.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев тоже связывает Ермака с Россией и назвал три варианта, которые следует, по его мнению, ожидать от работы нового руководителя ОПУ.

"Первый – попытка вести Украину к "миру" по российскому сценарию. Второй – при условии противодействия этому сценарию со стороны украинцев, которые понимают, к чему идет, довести до противостояния, подогревая его градус. Третий, положительный вариант – возможно, но для этого надо не бояться агрессора и настроиться на длительное сопротивление. Сильных мир уважает и вынужден поддерживать, слабых нет", – написал он в Facebook.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

депутаты Андрей Ермак Андрей Богдан Офис президента

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробностиУкраина
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа"Политика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фотоПолитика
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...