Зеленский заменил Богдана на Ермака: что об этом думают депутаты

Фото: "Сегодня"

Назначение главой Офиса президента Андрея Ермака может негативно сказать на "нормандских переговорах" и показывает смену политического курса на Банковой. Украинские политики рассказали, что думают о громкой кадровой замене в ОПУ.

Так, народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук шокировало увольнение Андрея Богдана. В эфире телеканала "Прямой" она выразила удивление, что это произошло именно сегодня.

"В демократическом обществе ни одна должность или личность не является вечной политически, но тем не менее я не думала, что указ президента выйдет именно сегодня утром. Тем не менее разговоры или слухи о том, что между Богданом и Ермаком пробежала "черная кошка", мы уже слышали давно. Меня здесь интересует следующее, сможет ли совместить председатель Офиса свои полномочия и переговорный процесс с Россией и международными партнерами. В апреле состоится встреча, я надеюсь, "Нормандской четверки". И тут меня это беспокоит, это будет другой человек, или это Ермак", – сказала она.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что последствием увольнения Богдана и назначения Ермака станет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания. Однако он спокойно воспринимает эту перестановку в ОПУ и не ожидает принципиальных изменений в политике на Банковой.

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"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", – сказал Арахамия в эфире телеканалу "Наш".

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Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев напомнил, что Ермак ранее отвечал за российское направление. Нардеп предположил, что это может означать смену политического курса, передает "Инфрфакс-Украина".

"Я думаю, что ключевой вопрос – это внешнеполитический ориентир… Но основное – это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины. Хотя в нашей стране все бывает, я все-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам", – сказал политик.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев тоже связывает Ермака с Россией и назвал три варианта, которые следует, по его мнению, ожидать от работы нового руководителя ОПУ.

"Первый – попытка вести Украину к "миру" по российскому сценарию. Второй – при условии противодействия этому сценарию со стороны украинцев, которые понимают, к чему идет, довести до противостояния, подогревая его градус. Третий, положительный вариант – возможно, но для этого надо не бояться агрессора и настроиться на длительное сопротивление. Сильных мир уважает и вынужден поддерживать, слабых нет", – написал он в Facebook.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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