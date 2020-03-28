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  1. Новости политики

Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУ

28 марта, 13:19

Сергей Мартынец

В Украине изменилась система управления войсками

Президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ.

Так, одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, руководитель Генштабом глава государства назначил Сергея Корнийчука.

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Отметим, что ранее в украинской армии совмещались должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Теперь должности разделены в соответствии с принятым Верховной Радой законом.

Еще одним указом Зеленский определил полномочия главнокомандующего ВСУ. Руслан Хомчак будет осуществлять непосредственное военное руководство Вооруженными силами, управление применением армии, определяет комплект боеспособных сил и средств ВСУ для передачи его Командующему объединенных сил.

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Также в сферу компетенции Хомчака будет входить следующее:

  • организация поддержания боеспособности ВСУ, контроль готовности армии к выполнению задач обороны государства, организация и контроль обеспечения ВСУ военной техникой, вооружением и другим имуществом;
  • отчитывается перед президентом Украины и министром обороны;
  • утверждает разработанные документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам развития и обеспечения войск. Утверждает документы по вопросам применения ВСУ при выполнении задач обороны государства;
  • организовывает совместную подготовку Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны;
  • организовывает разработку и представление на утверждение Стратегического замысла применения ВСУ и Стратегического плана применения ВСУ по отпору вооруженной агрессии.

Отметим, что суть переход украинской армии на новую систему управления, согласно стандартам НАТО, заключается в том, что главнокомандующий будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. Читайте подробней, что значит разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Смотрите также, как Зеленский представлял нового министра обороны Андрея Тарана и что говорил о приоритетах сам руководитель Минобороны:

Видео: president.gov.ua

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Владимир Зеленский генштаб ВСУ Руслан Хомчак главнокомандующий ВСУ

Источник: Сегодня

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