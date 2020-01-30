Зеленский заменил Порошенко в важном Стратегическом совете

Глава государства исключил из Стратегического совета бывшего президента и его министров

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, сообщает Офис главы государства.

Своим указом президент внес изменения в указы пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко за 2015 и 2017 годы относительно состава Стратегического совета, утвердив новый состав из нынешних чиновников. Теперь его возглавил сам Зеленский. Также туда вошли следующие лица:

Андрей Богдан – руководитель Офиса президента Украины;

Андрей Ермак – помощник президента;

Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел.

Отметим, что с 2015 года этот Стратегический совет возглавлял Петр Порошенко, в который входили также члены тогдашнего правительства.

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Напомним, что Украина и Турция создали Стратегический совет высокого уровня в 2011 году, подписав соответствующую декларацию. В его функции входит разработка предложений к стратегии и основным направлениям отношений Украины и Турции, координирование осуществления важных проектов по сотрудничеству в политической, торгово-экономической и культурно гуманитарной сферах. Заседания проводятся один раз в год – по очереди в Украине и Турции.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019 года Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Напомним, в августе Зеленский был с визитом в Турции, где встречался с руководством страны, обсуждал сотрудничество между странами и призывал давить на Россию. Также пригласил Эрдогана в Украину.

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