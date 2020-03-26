"Дадим отпор даже невидимому врагу": новое видеообращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам и рассказал о ситуации вокруг коронавируса в Украине.

Соответствующее видео было опубликовано 26 марта Офисом президента Украины.

"Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Украине продолжается. Мы преисполнены решимости и сил все это обязательно преодолеть. Нас вдохновляет ваша поддержка, сплоченность и понимание ситуации. Мы в очередной раз доказываем, что являемся единой страной. Что в критические моменты мобилизуемся и даем отпор любому врагу, даже невидимому", – сказал Зеленский 26 марта. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Напомним, Зеленский во время своего прошлого обращения к украинцам напомнил, что из Китая пришел большой медицинский груз – маски, тесты и другие медицинские товары распределили по областям. Он рассчитывает, что очередная партия из Китая и Южной Кореи будет н этой неделе.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно новым данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять с летальным исходом, один пациент вылечился и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая. В ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 подозрения на коронавирус. Подробней о том, кто в лидерах по заболеваемости и в каких областях сколько инфицированных, читайте "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта".

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