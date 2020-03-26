Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости политики

"Дадим отпор даже невидимому врагу": новое видеообращение Зеленского к украинцам

26 марта, 18:55

Сергей Мартынец

Украинцы в очередной раз доказываем, что являемся единой страной, считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам и рассказал о ситуации вокруг коронавируса в Украине.

Соответствующее видео было опубликовано 26 марта Офисом президента Украины.

"Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Украине продолжается. Мы преисполнены решимости и сил все это обязательно преодолеть. Нас вдохновляет ваша поддержка, сплоченность и понимание ситуации. Мы в очередной раз доказываем, что являемся единой страной. Что в критические моменты мобилизуемся и даем отпор любому врагу, даже невидимому", – сказал Зеленский 26 марта.

В тренде
"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Напомним, Зеленский во время своего прошлого обращения к украинцам напомнил, что из Китая пришел большой медицинский груз – маски, тесты и другие медицинские товары распределили по областям. Он рассчитывает, что очередная партия из Китая и Южной Кореи будет н этой неделе.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно новым данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять с летальным исходом, один пациент вылечился и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая. В ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 подозрения на коронавирус. Подробней о том, кто в лидерах по заболеваемости и в каких областях сколько инфицированных, читайте "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городахПолитика
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатамиПолитика
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больнице
Больной коронавирусом Шахов показал, чем кормят депутатов в больницеПолитика
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в Украине
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...