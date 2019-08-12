Зеленский заставил главного лесника Житомирской области уйти "по собственному"

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку в связи с ситуацией в регионе с незаконной добычей янтаря.

Разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки главы государства в Житомирскую область.

"Здравствуйте, вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря – ред.) – мне пишут", – заявил президент, обращаясь к Куринскому.

"Странно", – ответил Куринский.

"Как странно? У меня есть статистика, что вы в этой схеме и все решается через вас", – отметил Зеленский.

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"Клевета", – заверил Куринский.

"Чья клевета? Вы ничего не знаете, что происходит у вас в целом в области? ... А очень хотите работать? Вы не полезны государству", – добавил глава государства.

"Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается, понимаете? Вы должны это понять ... Именно 5 лет разграбления ... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Можем так говорить? Вы можете сами уволиться? Будете, как налоговики – из одной области бегут от нас в другую область. Можно договориться, что увольняетесь и все?" – спросил президент.

"Да ... Когда?" – спросил Куринский

"Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Благодарю Вас", – резюмировал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня посетил Житомирскую область. В ходе визита глава государства на вертолете проинспектировал состояние лесов, где происходит незаконная добыча янтаря.

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидеров по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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