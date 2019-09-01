Зеленский завершил свой визит в Польшу

Президент вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена в Киев

/ Фото: Getty Images

Завершился двухдневный визит в Польшу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Укринформ".

"Зеленский вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена в Киев", – говорится в сообщении.

В ходе визита в Варшаву украинский лидер встретился с высшими должностными лицами Польши, включая президента Анджея Дуду, председателя Совета министров РП Матеуша Моравецкого, предводителя Сената Станислава Карчевского.

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Напомним, во время встречи президентов Украина подняла вопрос об открытии дополнительных пунктов пропуска пересечения границы и обмене информацией между таможнями, чтобы прекратить контрабанду. Об этом журналистам в Варшаве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Зеленский также провел ряд двусторонних встреч, в частности с президентами Грузии, Литвы, Болгарии и Черногории, вице-президентом США и премьер-министром Бельгии.

1 сентября глава украинского государства участвовал в мемориальных мероприятиях ко Дню 80-летия с начала Второй мировой войны.

Также в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину.

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