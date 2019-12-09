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Зеленский завершил встречу с Меркель

9 декабря, 18:14

Далее четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандской формате"

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

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Далее четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандской формате".

Напомним, также на сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандской формате".

Отметим, что Зеленский прибыл в Париж еще 8 декабря, а остальные лидеры только сегодня. В Елисейский дворец первой приехала Меркель, затем президент Украины и последним прибыл российский лидер Владимир Путин. Всех их встречал президент Франции Эммануэль Макрон. Смотрите видео прибытия Зеленского, Путина и Меркель в Елисейский дворец.

Личная встреча президентов Украины и России запланирована на вечер – после официальных переговоров и итоговой пресс-конференции. Встреча Путина и Зеленского если и состоится, то не ранее 21:00.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что "вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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