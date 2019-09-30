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Зеленский заявил, что поддерживает замену интернатной формы воспитания семейной

30 сентября, 22:00

Президент подчеркнул, что дети – это самое главное, что у нас есть

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в День усыновления, который отмечается 30 сентября, встретился с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Вы делаете большое дело, которое, к сожалению, не делает наше государство. Не делает в достаточной мере – так, как это должно быть в нормальной, демократической европейской стране", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что дети – это самое главное, что у нас есть, и "для кого можно строить будущее Украины".

Он напомнил, что сейчас в нашей стране более 700 интернатных учреждений, и отметил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи.

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"Там очень много детей. И, конечно, наше желание – чтобы интернатов не было совсем. Дети должны быть в семьях – жить, расти и чувствовать себя обычными счастливыми детьми", – подчеркнул Глава государства.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская также высказалась в поддержку того, что каждый ребенок должен жить в семье или в условиях, приближенных к семейным, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.

Напомним, что в Одессе собирают книги для интернатов и детдомов.

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интернет семья Зеленский Украина социальная поддержка

Источник: Сегодня

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