Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Госбюро расследований якобы заподозрен во взяточничестве, и призвал депутатов срочно принимать закон о ГБР. Об этом он написал в Facebook.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долл. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются. Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", – написал Зеленский.

Реклама

В свою очередь директор ГБР Роман Труба в своем телеграмм-канале отметил, что якобы его бывший коллега за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в Бюро, и это уголовное производство расследует НАБУ.

"Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении. Второе. Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги – ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", – написал он.

В тренде В Лондоне стартует саммит НАТО: Украина тоже будет

Он отметил, что его в последнее время активно пытаются "снять" с должности, в связи с чем распространяют фейки.

"Мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", – подчеркнул Труба.

Напомним, сегодня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. Стоит отметить, что полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу. 16 ноября Рада предварительно одобрила увольнение главы Госбюро расследований.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама