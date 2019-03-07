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Зеленский заявил о том, что против него готовят провокации с уголовным производством 

Сегодня, 14:19

Шоумен опубликовал информацию о том, как на него пытаются повлиять

Зеленский заявил о том, что против него готовят провокации с уголовным производством  //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/10b/9a3/5c810b9a3aa0d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/10b/9a3/5c810b9a3aa0d.png Политика Шоумен опубликовал информацию о том, как на него пытаются повлиять

Владимир Зеленский заявил, что ему стало известно о якобы подготовке против него провокации, в том числе сфабрикованного уголовного производства за якобы участие в ДТП в 2002 году. Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Facebook.

По словам Зеленского, на территории так называемой "ЛНР" должны появится рекламные его билборды. Владимир Зеленский пообещал, что не забудет о таких "подарках" и обязательно ответит – по закону. Он также поблагодарил правоохранителей за то, что о подготовке провокаций против него.

Ранее полиция Киева выявила элементы аппаратуры для прослушивания рядом с офисом Владимира Зеленского. По данному факту открыли уголовное производство.

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Тег заявление, СБУ, полиция, Владимир Зеленский, уголовное производство, ЛНР

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