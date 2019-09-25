Зеленский заявил Трампу о готовности купить больше Javelin

В ходе июльской беседы президент Украины выразил готовность Киева продолжать сотрудничество с Вашингтоном

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Украинский президент Владимир Зеленский выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу готовность Киева приобрести у Соединенных Штатов еще больше противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом он заявил в ходе их июльской телефонной беседы, полная стенограмма которой была опубликована на сайте Белого дома 25 сентября.

"Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов. В частности, мы почти готовы купить у Соединенных Штатов больше "Джавелинов" для оборонных целей", – сказал Зеленский.

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Кроме того, президент поблагодарил Трампа за поддержку оборонной сферы Украины, которую оказывает Вашингтон.

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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