Зеленский заявил Трюдо, что все версии причин авиакатастрофы считаются возможными

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо снова обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Стороны согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными", – говорится в сообщении.

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Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января был разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео. Также он встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине. Украинские эксперты анализируют полученные данные.

"Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными", – заявил Зеленский.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

"Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования", – говорится на официальном сайте президента.

Напомним, что ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки считают, что самолет "Международных авиалиний Украины", скорее всего, сбила иранская ракета.

Тем временем, СБУ назвала две версии катастрофы самолета МАУ: попадание ракеты и теракт.

Видео: Голос Америки

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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