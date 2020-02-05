Зеленский едет в гости к Папе Римскому: программа поездки в Италию

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Офис Президента Украины

В Офисе президента Украины подтвердили предстоящий визит Владимира Зеленского в Ватикан, о котором ранее сообщили в пресс-службе Святого престола.

Отмечается, что встреча с Папой Римским Франциском состоится в рамках двухдневного официального визита в Италию на ближайших выходных.

В первый день поездки, 7 февраля, Зеленский встретится со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, а также пророссийским премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который ранее выступал за снятие европейских санкций с Москвы и возвращение РФ в состав "Большой восьмерки".

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Переговоры с Папой Римским и другими высокопоставленными представителями Ватикана запланированы на следующий день поездки, 8 февраля.

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Кроме Франциска, Зеленский встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Для Владимира Зеленского это будет первый визит в Италию и встреча с Папой Римским после избрания президентом Украины. В то же время, с Конте он уже встречался – переговоры проходили 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Одной из поднятых тем был приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого присяжные итальянского суда отправили на 24 года за решетку за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента на Донбассе. Украина добивается возвращения осужденного военнослужащего на родину, но особых успехов в этом пока что не добилась.

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